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Barrio residencial Appartement entierement renove centre ville raanana

Ra'anana, Israel
de
$2,978
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ID: 35012
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bar Ilan, 51

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Hiper centro, inicio de Bar Ilan cerca de todas las tiendas y servicios. 5 habitaciones totalmente reformadas. Armarios. Estacionamiento cubierto (desactivado). Segundo piso con ascensor. 140 m2 neto y 10 m2 de terraza.

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Ra'anana, Israel
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