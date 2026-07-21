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Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
8
ID: 35159
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Modigliani, 9

Sobre el complejo

En el corazón de Tel Aviv. A 15 minutos de la playa. Nuevo edificio con estacionamiento. 3 habitaciones totalmente equipadas y amuebladas. 78m2 espacio de vida neto. Calle muy tranquila y verde. Perfecto para una inversión o pie a tierra en Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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