Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav

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Excepcional ático en Netivot Maarav – 4 habitaciones + terraza
Tómate al lujo de un espacio único en el corazón de un barrio buscado de Netivot Maarav. Este ático de 120 m2 ha sido transformado de 5 a 4 amplias habitaciones para optimizar la comodidad y la funcionalidad.
Situado en la cuarta planta de un edificio de 4 plantas construido en 2015, disfruta de una terraza privada de 68 m2, ideal para disfrutar del sol y organizar momentos agradables con la familia o amigos.
Usted apreciará la proximidad inmediata de todas las comodidades: tiendas, escuelas, transporte y servicios, ofreciendo un ambiente de vida conveniente y agradable.
Precio: 2 300 000
Una rara oportunidad para adquirir un ático que combina espacio, comodidad y ubicación privilegiada.
Localización en el mapa
Netivot, Israel
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