  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav

Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav

Netivot, Israel
de
$721,050
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34963
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional ático en Netivot Maarav – 4 habitaciones + terraza Tómate al lujo de un espacio único en el corazón de un barrio buscado de Netivot Maarav. Este ático de 120 m2 ha sido transformado de 5 a 4 amplias habitaciones para optimizar la comodidad y la funcionalidad. Situado en la cuarta planta de un edificio de 4 plantas construido en 2015, disfruta de una terraza privada de 68 m2, ideal para disfrutar del sol y organizar momentos agradables con la familia o amigos. Usted apreciará la proximidad inmediata de todas las comodidades: tiendas, escuelas, transporte y servicios, ofreciendo un ambiente de vida conveniente y agradable. Precio: 2 300 000 Una rara oportunidad para adquirir un ático que combina espacio, comodidad y ubicación privilegiada.

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$376,200
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,36M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
de
$721,050
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
En venta en una zona tranquila y bucólico del distrito de Arnona, un apartamento de 4 habitaciones, 90m2, en la primera planta, en un pequeño condominio, balcón, bodega, estacionamiento. Cerca del transporte público, el distrito comercial de Talpiot. ambiente 3650000 Shekels
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Venta exclusiva, Cerca de Rabin Square y Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street En un edificio seguro con sistema de vibración y alarma En el tercer piso, tranquilo y agradable Amplio apartamento reformado de 2 dormitorios + terraza solarium 68 m2 + unos 5 m2 de terraza Un amplio dormitorio, ve…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$909,150
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir