  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,14M
5
ID: 34942
Última actualización: 12/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Borochov, 35

Sobre el complejo

Una dirección prestigiosa en el corazón de un barrio en auge Tu nueva vida comienza aquí Descubra un proyecto residencial único en la calle Borochov, una de las direcciones más populares de Kiryat HaYovel. Una zona tranquila y verde, a pocos minutos del tranvía y cerca de todas las comodidades de Jerusalén. Borochov combina: Tranquilidad y vegetación Accesibilidad y conectividad Moderno y seguro entorno de vida Esta es la oportunidad ideal para vivir en Jerusalén o invertir en un barrio con alto potencial de valoración. En este contexto, la adquisición de un nuevo apartamento en la calle Borochov representa una oportunidad real. Entre la modernización del barrio, la escasez de tierras en Jerusalén y la alta demanda de nuevas viviendas, el potencial de valor añadido en los próximos años es particularmente evidente. Principales elementos de la especificación Descripción del edificio Alto estándar arquitectónico. Dos entradas por edificio, con vestíbulo de entrada diseñado por un arquitecto interior. 2 ascensores modernos y rápidos. Sala de bicicletas para residentes. Jardín y paisajismo diseñado por un arquitecto paisajístico. Trastero para cochecitos. Preparación para estación de carga para vehículo eléctrico. Instalaciones técnicas Conexión eléctrica de tres fases en apartamentos (25x3) y suministro de alimentación principal adaptado. Sistema central de aire acondicionado VRF (tecnología avanzada, silenciosa y eficiente energética). Preparación para lavadora y secadora en cada apartamento. Televisión y medios de comunicación en cada habitación. Instalación de fontanería moderna con sistema central de agua caliente. Carpintería, ventanas y aluminio Puerta frontal de diseño de alta calidad para cada apartamento. Ventanas y ventanas de doble acristalamiento de alta calidad. Rodillos eléctricos en todas las habitaciones principales. Tiendas eléctricas en espacios vivos. Preparación para motor eléctrico en todas las solapas. Comedores y acabados – Espacios vivos Azulejos de cerámica de alta gama en dimensiones: 80×80 / 100×100. Parquet disponible en las habitaciones. Azulejos surtidos. Aislamiento acústico y térmico reforzado entre apartamentos. Revestimiento antideslizante en balcones y terrazas. Baño Retretes colgantes con tanque incorporado. Bañera o ducha moderna según el plan. Válvulas de calidad (tipo GROHE o equivalente). Azulejos de pared y suelo de alta calidad. Cocina Cocina moderna de lujo, incluyendo la azotea y el almacenamiento. Fregadero incorporado y toque de diseño. Preparación completa para electrodomésticos. Áticos Terraza privada con placa de hormigón y aislamiento completo. Altura bajo techo hasta 3,90 m. Sistema de automatización casera (casa inteligente). Llegadas de agua y gas en la terraza. Piscina privada posible. Preparación para cocina al aire libre. Persianas eléctricas en todas las habitaciones. Barcos de vidrio en la terraza. Puntos de electricidad adicionales. Diseño de techos decorativos. Una ubicación buscada, un proyecto moderno y un alto potencial de desarrollo en uno de los barrios en crecimiento de Jerusalén. Una inversión estratégica Barrio renovado con nuevas infraestructuras y tiendas Proximidad a los centros de tranvía y de actividad principal Una fuerte demanda de nuevas viviendas en una zona limitada de tierra Potencial para un valor superávit significativo en los próximos años Comprar en la calle Borochov es asegurar su futuro e invertir en una rara ubicación en Jerusalén. No te pierdas la oportunidad de ser propietario en uno de los proyectos más prestigiosos de Kiryat HaYovel. Pagos: 15% firmado (más agencia y abogado) El saldo tiene la entrega clave en 5 años sin indización o interés

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
