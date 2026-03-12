  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$921,690
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34940
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Borochov, 35

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una dirección prestigiosa en el corazón de un barrio en auge Tu nueva vida comienza aquí Descubra un proyecto residencial único en la calle Borochov, una de las direcciones más populares de Kiryat HaYovel. Una zona tranquila y verde, a pocos minutos del tranvía y cerca de todas las comodidades de Jerusalén. Borochov combina: Tranquilidad y vegetación Accesibilidad y conectividad Moderno y seguro entorno de vida Esta es la oportunidad ideal para vivir en Jerusalén o invertir en un barrio con alto potencial de valoración. En este contexto, la adquisición de un nuevo apartamento en la calle Borochov representa una oportunidad real. Entre la modernización del barrio, la escasez de tierras en Jerusalén y la alta demanda de nuevas viviendas, el potencial de valor añadido en los próximos años es particularmente evidente. Principales elementos de la especificación Descripción del edificio Alto estándar arquitectónico. Dos entradas por edificio, con vestíbulo de entrada diseñado por un arquitecto interior. 2 ascensores modernos y rápidos. Sala de bicicletas para residentes. Jardín y paisajismo diseñado por un arquitecto paisajístico. Trastero para cochecitos. Preparación para estación de carga para vehículo eléctrico. Instalaciones técnicas Conexión eléctrica de tres fases en apartamentos (25x3) y suministro de alimentación principal adaptado. Sistema central de aire acondicionado VRF (tecnología avanzada, silenciosa y eficiente energética). Preparación para lavadora y secadora en cada apartamento. Televisión y medios de comunicación en cada habitación. Instalación de fontanería moderna con sistema central de agua caliente. Carpintería, ventanas y aluminio Puerta frontal de diseño de alta calidad para cada apartamento. Ventanas y ventanas de doble acristalamiento de alta calidad. Rodillos eléctricos en todas las habitaciones principales. Tiendas eléctricas en espacios vivos. Preparación para motor eléctrico en todas las solapas. Comedores y acabados – Espacios vivos Azulejos de cerámica de alta gama en dimensiones: 80×80 / 100×100. Parquet disponible en las habitaciones. Azulejos surtidos. Aislamiento acústico y térmico reforzado entre apartamentos. Revestimiento antideslizante en balcones y terrazas. Baño Retretes colgantes con tanque incorporado. Bañera o ducha moderna según el plan. Válvulas de calidad (tipo GROHE o equivalente). Azulejos de pared y suelo de alta calidad. Cocina Cocina moderna de lujo, incluyendo la azotea y el almacenamiento. Fregadero incorporado y toque de diseño. Preparación completa para electrodomésticos. Áticos Terraza privada con placa de hormigón y aislamiento completo. Altura bajo techo hasta 3,90 m. Sistema de automatización casera (casa inteligente). Llegadas de agua y gas en la terraza. Piscina privada posible. Preparación para cocina al aire libre. Persianas eléctricas en todas las habitaciones. Barcos de vidrio en la terraza. Puntos de electricidad adicionales. Diseño de techos decorativos. Una ubicación buscada, un proyecto moderno y un alto potencial de desarrollo en uno de los barrios en crecimiento de Jerusalén. Una inversión estratégica Barrio renovado con nuevas infraestructuras y tiendas Proximidad a los centros de tranvía y de actividad principal Una fuerte demanda de nuevas viviendas en una zona limitada de tierra Potencial para un valor superávit significativo en los próximos años Comprar en la calle Borochov es asegurar su futuro e invertir en una rara ubicación en Jerusalén. No te pierdas la oportunidad de ser propietario en uno de los proyectos más prestigiosos de Kiryat HaYovel. Pagos: 15% firmado (más agencia y abogado) El saldo tiene la entrega clave en 5 años sin indización o interés

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bien situer
Jerusalén, Israel
de
$1,787
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$846,450
Está viendo
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$921,690
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalén, Israel
de
$896,610
4 habitaciones luminosas Cocina elegante y moderna 3 amplios dormitorios 2 baños, uno con baño y aseo, uno con ducha 1 WC separado adicional terraza con soucca parcial El edificio pasará en pinouy binouy en unos pocos años El apartamento ganará 30m2 Ya 90% firmas En un barrio de alta demanda…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,73M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir