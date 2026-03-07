  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Tel-Aviv, Israel
$1,82M
10
ID: 34018
Última actualización: 6/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kosowski, 58

Sobre el complejo

Nuevo en venta exclusivamente Kosovsky Street 58 ¡Primera línea para Yarkon Park! Un hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y rodeado de vegetación de una manera excepcional. Renovado con materiales de calidad por un arquitecto! 87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón 1a planta Edificio con ascensor (accesibilidad total) Calle lateral Master bedroom + mamad + habitación para niños Estacionamiento estándar y cubierto Edificio 1999

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Realting.com
Ir