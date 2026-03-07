Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo en venta exclusivamente
Kosovsky Street 58
¡Primera línea para Yarkon Park!
Un hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y rodeado de vegetación de una manera excepcional.
Renovado con materiales de calidad por un arquitecto!
87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón
1a planta
Edificio con ascensor (accesibilidad total)
Calle lateral
Master bedroom + mamad + habitación para niños
Estacionamiento estándar y cubierto
Edificio 1999
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo