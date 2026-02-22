  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Kiryat moche proche tram

Jerusalén, Israel
$962,445
3
ID: 33686
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En Kiryat Moché, entrada a la ciudad, cerca de la estación de tranvía, gran 3P brillante con una triple exposición y dos balcones. Precio comercializable, ¡Libertad ahora!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ?? 5th Floor Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (Mamad) Aproximadamente 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ???? ?? Primer nivel: Espaciosa sala de …
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
Hoy un apartamento de 3,5 habitaciones situado en la primera planta. En 4 a 5 años el edificio será destruido y reconstruido se beneficiará de 30 m2 adicionales .d un piso más elevado desde una terraza de 12 m2 de un aparcamiento y una bodega. una verdadera oportunidad de valor añadido
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerusalén, Israel
de
$3,762
