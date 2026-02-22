Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Natanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana.
Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2.
Situado en la séptima planta, disfruta de una bonita terraza de 16 m2, ideal para disfrutar del aire libre todo el año.
✔️ Aparcamiento
✔️ Cave
✔️ Buena zona de recepción
✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria
Una oportunidad real sobre el sector.
Netanya, Israel
Netanya, Israel
