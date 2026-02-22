  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied

Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied

Netanya, Israel
$1,03M
5
ID: 33475
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Una ciudad costera de rápido crecimiento, Natanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2. Situado en la séptima planta, disfruta de una bonita terraza de 16 m2, ideal para disfrutar del aire libre todo el año. ✔️ Aparcamiento ✔️ Cave ✔️ Buena zona de recepción ✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria Una oportunidad real sobre el sector.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jerusalén, Israel
de
$2,508
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,35M
Otros complejos
Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,912
En el corazón del centro de Jerusalén, en una residencia de lujo con cuidador las 24 horas, descubra este nuevo apartamento de lujo situado en una planta alta, que ofrece una rara calidad de vida y vistas espectaculares de la ciudad. El apartamento desarrolla unos 48 m2 perfectamente dispue…
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Apartamento de 4 habitaciones en Kiryat Yovel, cerca del distrito de Beit Vagan. Con potencial de proyecto de renovación urbana (Pinouy-Binouy) el 60% de los copropietarios ya han firmado. ¡Una verdadera oportunidad para aprovechar!
