Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied

Una ciudad costera de rápido crecimiento, Natanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2. Situado en la séptima planta, disfruta de una bonita terraza de 16 m2, ideal para disfrutar del aire libre todo el año. ✔️ Aparcamiento ✔️ Cave ✔️ Buena zona de recepción ✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria Una oportunidad real sobre el sector.