  4. Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove

Ra'anana, Israel
de
$1,12M
;
6
ID: 33478
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Muy bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente lugar. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Invertir.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Otros complejos
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Hadera, Israel
de
$623,865
BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Un dúplex de unos 150 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas! - En los pisos 5o y 6o, - Buena cocina, equipada con numerosos trasteros y comedor, - Amplia sala de estar y comedor con acceso a una primera terraza de 6 m2, - 2 dormitorio…
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Agencia
Immobilier.co.il
