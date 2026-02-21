  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Spacieux

Barrio residencial Spacieux

Jerusalén, Israel
de
$2,04M
20/2/26
$2,04M
9/7/25
$1,83M
;
4
ID: 26701
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con mucho potencial, muy espacioso, 4 direcciones, balcón, soucca y aparcamiento.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
