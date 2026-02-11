  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$837,045
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33329
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 apartments before increasing prices by 120.000NIS: * 2 piezas de 2.421.900NIS * 3 piezas de 2.328.000NIS * 4 piezas de 2.670.000NIS * Mini ático de 3.829.500NIS * Ático de 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Calle, tranquila e íntima, se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de Bat Yam, a pocos minutos a pie del paseo marítimo y del mar. El barrio ofrece un entorno completo con escuelas reconocidas, centros culturales, servicios municipales, tiendas y cafeterías de moda. La accesibilidad es óptima gracias al tranvía en las inmediaciones, mejorando el atractivo y el potencial del sector. Un proyecto premium con alto potencial, en un sector cambiante, ideal para vivir o invertir.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Rova hayovel kyriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$717,915
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,53M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$837,045
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,57M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir