Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso.
Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores.
PRESAL PRICES for the first 5 apartments before increasing prices by 120.000NIS:
* 2 piezas de 2.421.900NIS
* 3 piezas de 2.328.000NIS
* 4 piezas de 2.670.000NIS
* Mini ático de 3.829.500NIS
* Ático de 5.761.280NIS
Kadoshei Kaire Calle, tranquila e íntima, se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de Bat Yam, a pocos minutos a pie del paseo marítimo y del mar.
El barrio ofrece un entorno completo con escuelas reconocidas, centros culturales, servicios municipales, tiendas y cafeterías de moda.
La accesibilidad es óptima gracias al tranvía en las inmediaciones, mejorando el atractivo y el potencial del sector.
Un proyecto premium con alto potencial, en un sector cambiante, ideal para vivir o invertir.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
