  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Bat Yam, Israel
de
$1,60M
;
14
Dejar una solicitud
ID: 32825
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nord de la ville netanya proche nizza
Netanya, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,13M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,31M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$989,670
Está viendo
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Bat Yam, Israel
de
$1,60M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Israel
de
$866,711
Descubre un proyecto inmobiliario excepcional en el distrito de Hadera – Guivat Olga Ubicado estratégicamente cerca de la playa, este proyecto combina innovación, confort y bienestar. Con su arquitectura contemporánea y sostenible, ofrece un ambiente de vida único y refinado. Consisting of…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$813,629
Muy hermoso proyecto de tienda en el murciélago Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,02M
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Super…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir