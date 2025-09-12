  1. Realting.com
Beit Shemesh, Israel
$791,100
9
ID: 27963
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Beit Shemesh

Sobre el complejo

Project Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un barrio moderno y familiar, idealmente situado entre Tel Aviv y Jerusalén: • 20 minutos de Tel Aviv Apartamentos de lujo en dos torres residenciales de 17 pisos, en el corazón de una vibrante comunidad con escuelas, tiendas y parques cercanos. Cada apartamento disfruta de un diseño optimizado, servicios de calidad y un aparcamiento + bodega incluida. Inversión atractiva: alta demanda, potencial de crecimiento, condiciones de pago ventajosas (15% en firma, balance 3 meses antes de la entrega – sin indexación). Entrega prevista T3 2028.

Localización en el mapa

Beit Shemesh, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$887,700
Jerusalén, Israel
de
$887,700
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$302,400
Harish, Israel
de
$302,400
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$899,400
Jerusalén, Israel
de
$899,400
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$706,500
Netanya, Israel
de
$706,500
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$795,000
Bat Yam, Israel
de
$795,000
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Israel
de
$791,100
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$960,000
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ascalón, Israel
de
$396,000
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$1,28M
¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Benefic…
Agencia
Immobilier.co.il
