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Mansiones en venta en Zala, Hungría

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Casa grande 6 habitaciones en Gyenesdias, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Gyenesdias, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Elegante casa de dos plantas cerca de Balaton - la combinación perfecta de comodidad y ubica…
$724,415
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Casa grande 5 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa grande 5 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
En una calle tranquila y panorámica del pintoresco Heviz, una casa familiar única con un dis…
$1,02M
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