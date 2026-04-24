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Villas en venta en Gyali jaras, Hungría

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Villa 4 habitaciones en Gyal, Hungría
Villa 4 habitaciones
Gyal, Hungría
Habitaciones 4
Área 250 m²
Casa de prestigio a sólo 20 minutos de Budapest. La combinación perfecta de privacidad, como…
$679,912
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