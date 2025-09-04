Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Budapest, Hungría

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Budapest, Hungría
Estudio 1 habitación
Budapest, Hungría
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 5/6
9 distrito, cerca del centro y metro, en una casa moderna construida en 2001, apartamento es…
$197,686
Agencia
Duna House franchise office
Idiomas hablados
English, Русский, Hungarian
Parámetros de las propiedades en Budapest, Hungría

