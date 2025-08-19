Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Budapest
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Jardín

Áticos con Jardín en Venta Budapest, Hungría

1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Piso 9/9
Perfectamente situado en la novena planta de los Residences, una obra maestra contemporánea,…
$3,11M
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
