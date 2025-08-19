Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Budapest
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Terraza

Casa en condominio con Terraza en venta en Budapest, Hungría

Piso independiente Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 7
Precioso panorama a los puentes, río y castillo de Budapest en un edificio con seguridad y b…
$561,681
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 2
Bonito diseño, ubicación perfecta, vibraciones contemporáneas. Ofrecemos un apartamento pano…
$772,311
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Budapest, Hungría

con Garaje
con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir