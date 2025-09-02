  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Bajai jaras

Obra nueva en venta en Bajai jaras

Baja
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa
Villa
Baja, Hungría
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
Estate for you
Dejar una solicitud
Villa Novostrojka
Villa Novostrojka
Baja, Hungría
de
$223,948
Año de construcción 2025
Número de plantas 12
5
Desarrollador
Unique real estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir