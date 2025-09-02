Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Trujillo
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Trujillo, Honduras

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Trujillo, Honduras
Casa 3 habitaciones
Trujillo, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Número de plantas 2
Casa de Alta es una nueva casa de 3 dormitorios, 3 baños, 2 pisos con cocina totalmente equi…
$185,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Trujillo, Honduras

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir