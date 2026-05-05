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Casas del mar en Venta en Roatán, Honduras

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Casa 3 habitaciones en French Harbour, Honduras
Premium Premium
Casa 3 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Número de plantas 2
Luxury Oceanfront Vivir con vistas panorámicas al CaribeBienvenido a esta excepcional reside…
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Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en French Harbour, Honduras
Premium Premium
Casa 3 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre la isla viviendo en esta casa de 3 dormitorios, 2 baños ubicada en la comunidad de …
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Wendy Roatan Realty & Associates
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Parámetros de las propiedades en Roatán, Honduras

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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