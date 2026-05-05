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Casa en condominio del mar en venta en Roatán, Honduras

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en French Harbour, Honduras
Premium Premium
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Despertarse hasta Ocean Views & Modern Coastal LuxuryImagínese comenzar cada día con infinit…
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Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
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Parámetros de las propiedades en Roatán, Honduras

con Piscina
Baratos
De lujo
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