Casas en Venta en Guanaja, Honduras

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Guanaja, Honduras
Casa 6 habitaciones
Guanaja, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad frente al mar combina el acceso directo al mar con la privacidad de su propio…
$175,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
