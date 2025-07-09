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Apart hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI

Batumi, Georgia
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ID: 39689
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/26

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Sobre el complejo

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Batumi, Georgia ← Primorsky embankment ← Kengo Kuma & Associates ← Desarrollo de la seda Silencioso Entrega de la primera torre - 2029

En Batumi se está formando un nuevo hito arquitectónico y turístico - Silk Towers, un complejo multifuncional en la intersección del famoso paseo marítimo y el histórico Old Batumi.

El proyecto fue creado por la firma de arquitectura internacionalmente reconocida Kengo Kuma & Associates y es implementado por Silk Development. El concepto combina residencias residenciales, infraestructura hotelera, comercio, entretenimiento, bienestar y un estilo de vida de yates, creando un formato “ciudad en ciudad”.

Silk Towers se encuentra en una de las últimas zonas costeras accesibles de Batumi, en un lugar donde el ritmo urbano se encuentra con el mar, la arquitectura histórica y la nueva infraestructura turística.

Arquitectura que forma una nueva imagen de Batumi

El complejo consta de tres torres de altura. Actualmente, las ventas están abiertas en la primera torre - un edificio de 42 plantas con vistas panorámicas del Mar Negro y la ciudad.

El concepto arquitectónico fue desarrollado por Kengo Kuma & Associates, una de las oficinas arquitectónicas japonesas más famosas, cuyas obras se distinguen por una combinación orgánica de arquitectura moderna, entorno natural y ligereza visual característica.

Silk Towers es concebido no sólo como un complejo residencial, sino como un ecosistema urbano independiente, donde la vivienda, los servicios hoteleros, el entretenimiento, los deportes, los restaurantes y la infraestructura comercial están en un solo espacio.

Todo para la vida, el descanso y el negocio

Silk Towers tiene una infraestructura premium a gran escala.

Un edificio separado de 9 plantas albergará las principales funciones públicas y comerciales del complejo:

  • el casino más grande de la región;

  • hotel;

  • a shopping gallery;

  • SPA e infraestructura de bienestar;

  • restaurantes y cafeterías;

  • Espacios de servicio y otras instalaciones de clase premium.

Para los residentes e invitados del complejo se proporcionan:

Las piscinas son zonas abiertas y cubiertas para la recreación en cualquier momento del año.

SPA y centro de bienestar es un espacio para la recuperación, deportes y atención médica.

Los restaurantes y cafés son una diversa infraestructura gastronómica directamente dentro del complejo.

Infraestructura deportiva - canchas de pádel y un campo para mini-pieball.

Marina Yacht Club es una parte importante de la nueva infraestructura marítima de Batumi, creando un valor adicional para propietarios y visitantes.

Infraestructura de paseo – rutas de bicicletas y cómodas galerías de senderismo.

El parque infantil es un espacio para vacaciones familiares.

El aparcamiento es un aparcamiento de tres niveles, diseñado para la escala del complejo.

20.000 m2 de nuevo espacio urbano

Uno de los elementos de la primera etapa del desarrollo del territorio fue un nuevo parque municipal con una superficie de unos 20.000 m2.

En combinación con el paseo marítimo, el club de yates y la futura infraestructura de Silk Towers, esto crea un nuevo entorno urbano alrededor del proyecto, centrado en caminar, recreación y un estilo de vida turístico.

Apartamento

La primera torre cuenta con:

  • estudios;

  • Apartamentos de 2 habitaciones;

  • Apartamento de 3 habitaciones.

Los apartamentos son llave en mano - con acabados y equipo, excepto para muebles tapizados.

Así, la instalación está dirigida a ambos propietarios que planean utilizar la propiedad para la vida personal y la recreación, e inversores que consideran a Batumi como un destino turístico internacional.

Servicio de nivel hotelero

El complejo será gestionado por la propia empresa de gestión de Silk Hospitality.

Esto le permite integrar bienes raíces residenciales en un único sistema de servicio profesional del complejo y mantener un alto nivel de servicio.

La primera torre dispone de 19 ascensores, proporcionando un cómodo funcionamiento del edificio de 42 plantas.

¿Por qué torres de seda?

Silk Towers combina varios factores que tradicionalmente determinan el valor de las propiedades inmobiliarias premium:

Primera costa.
La propiedad está situada directamente por el mar y el paseo marítimo.

Ubicación central.
El complejo se encuentra en la intersección del terraplén y el antiguo Batumi, combinando el acceso al centro histórico con la infraestructura moderna del complejo.

Arquitectura de nivel internacional.
El proyecto fue creado por Kengo Kuma & Associates.

Infraestructura masiva.
De casino y hotel a SPA, restaurantes, piscinas, deportes, comercio y club de yates.

La propia empresa de gestión.
La hospitalidad de seda proporciona un funcionamiento profesional del complejo.

El formato de la ciudad en la ciudad.
Los residentes tienen acceso a una amplia gama de servicios sin salir del proyecto.

Recursos limitados de tierra costera.
El proyecto se está ejecutando en una de las últimas áreas disponibles de la primera costa de Batumi, que es especialmente importante en términos del valor a largo plazo de la propiedad.

Inmobiliaria en el centro del nuevo batumi

Silk Towers es un proyecto para aquellos que consideran bienes raíces no sólo como metros cuadrados, sino también como parte de un estilo de vida internacional y un activo de inversión a largo plazo.

El mar, arquitectura de Kengo Kuma, servicio de hotel, cluster de yates, restaurantes, galería de compras, bienestar y entretenimiento forman un ecosistema turístico de pleno derecho alrededor de las residencias.

La primera torre de seda está abierta a la venta. La terminación de la primera torre está programada para 2029.

Silk Towers es donde Batumi toma una nueva dimensión.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    42

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 27.9 – 58.0
Precio por m², USD 3,654 – 4,334
Precio del apartamento, USD 101,983 – 251,343
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 72.3
Precio por m², USD 2,821
Precio del apartamento, USD 203,971

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Pago mensual
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Apart hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batumi, Georgia
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