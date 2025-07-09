Apart hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la primera costa del Mar Negro en el complejo turístico de Shekvetili. El proyecto combina la arquitectura moderna, el servicio hotelero de cinco estrellas, el entorno natural y la infraestructura mundial desarrollada, creando un nuevo formato de inmuebles turísticos para vivir, recreación e inversión. El nombre del proyecto y los ejemplos de planes se presentan en la presentación.

Ubicación.

Shekvetili es considerado uno de los centros más ecológicos de Georgia. La combinación única de arenas magnéticas, bosque de pinos y clima marino crea condiciones favorables para la recreación y la salud durante todo el año.

El proyecto está situado directamente en la costa del Mar Negro y está cerca de las principales atracciones turísticas de la región:

Párrafo Resort " Spa Shekvetili

Black Sea Arena;

Dendrological Park;

parque de música;

parque de atracciones Tsitsinatela;

Zonas botánicas y rutas de senderismo.

Esta ubicación proporciona un alto flujo turístico y una demanda constante de alquiler de bienes raíces.

Concepto del proyecto

VR Shekvetili Forest Beach es una ciudad de pleno derecho con su propia infraestructura centrada en propietarios e invitados del complejo.

El proyecto combina:

Residencias Premium;

servicio hotelero de cinco estrellas;

la infraestructura de los complejos;

espacios comerciales;

zonas de descanso;

instalaciones deportivas;

restaurantes internacionales.

El complejo se implementa en varios bloques residenciales con un plan maestro cuidadosamente pensado. La presentación presenta un plan maestro, edificios y pisos estándar del complejo.

Infraestructura de clase mundial

El complejo cuenta con más de diez instalaciones de infraestructura que ofrecen un alto nivel de confort:

propia costa con una longitud de 1200 metros;

Café del Mar Shekvetili Beach Club

apartamentos de cinco estrellas;

SPA y centro de salud;

centro de fitness;

piscinas;

piscina con playa de arena;

canchas de tenis;

Padel-tennis;

restaurantes de alta cocina;

bodega y sala de degustación;

bar de piscinas;

sala de conferencias;

Paseo marítimo con una longitud de 1200 metros;

kindergarten;

zonas verdes;

zonas de descanso;

espacios de entretenimiento.

Inmobiliaria

El complejo cuenta con apartamentos modernos de varios formatos - desde estudios de inversión a amplias residencias con terrazas panorámicas y piscinas privadas.

condición - "reparación llave en mano", "marca verde";

la fecha de terminación prevista es 2027-2029 (dependiendo del edificio).

Inversión atractiva

VR Shekvetili Forest Beach se centra no sólo en compradores de bienes raíces para su propia vida, sino también en inversores.

Las principales ventajas del proyecto:

primera costa;

Oferta limitada de bienes raíces premium;

Alto potencial para el crecimiento del valor;

alto flujo turístico;

la posibilidad de obtener ingresos del arrendamiento a corto plazo;

- la creación de infraestructuras de recursos turísticos;

funcionamiento del complejo durante todo el año;

atractivo sistema fiscal de Georgia para inversores extranjeros.

Por qué los inversores eligen VR Shekvetili Forest Beach

Primera línea del Mar Negro.

Uno de los centros turísticos de mayor crecimiento en Georgia.

Medio ambiente natural ecológico.

Nivel internacional de infraestructura.

Asociación con la marca Café del Mar.

Alto nivel de servicio.

Crecimiento potencial a largo plazo en el valor de la propiedad.

Posibilidad de obtener renta estable.

Arquitectura moderna y soluciones de planificación premium.

Para quien el proyecto es adecuado