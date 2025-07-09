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Apart hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

Batumi, Georgia
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$110,000
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ID: 38102
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/8/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Odysseas Dimitriadis Street, 10 Belux

Sobre el complejo

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Primera torre en Ambassadori Isla Batumi

Primera Torre es la residencia insignia del proyecto Ambassadori Island Batumi, la primera isla artificial en el Mar Negro. Este es un proyecto único de clase mundial, creando un nuevo centro de vida, recreación e inversión en Batumi.

La torre de 216 metros de altura será el dominante arquitectónico de la isla y será encargada en febrero de 2029. Todos los apartamentos han garantizado vistas al mar, y los residentes reciben el servicio del hotel Ambassadori Group de 5 estrellas, que ha estado operando hoteles premium durante más de 20 años.

Por qué la Primera Torre

  • la primera línea del Mar Negro;

  • vista panorámica garantizada del mar;

  • arquitectura premium y soluciones modernas de ingeniería;

  • empresa de gestión profesional con la posibilidad de obtener ingresos de alquiler pasivo;

  • El atractivo de alta inversión en una etapa temprana del desarrollo de un proyecto a gran escala.

Infraestructura sólo para los residentes

Los propietarios de apartamentos tienen acceso a espacios y servicios privados:

  • Piscina panorámica en el techo;

  • restaurante y bar con vistas al mar;

  • moderno centro de fitness;

  • área de yoga;

  • Servicio de conserjería 24/7;

  • amplio vestíbulo de diseño de 600 m2;

  • Cortes privadas de padel, deportes y áreas infantiles.

Ambassadori Island Batumi – Ciudad de Nueva Generación

La isla de 84 hectáreas se crea bajo el concepto de “ciudad dentro de una ciudad”, donde casi la mitad del territorio se asigna a parques, terraplénes y espacios públicos.

El proyecto incluirá:

  • el puerto deportivo más grande de la región;

  • Parque Central con una superficie de 9 hectáreas;

  • la única playa de arena blanca en Georgia;

  • centro comercial con una superficie de 120.000 m2;

  • World class Event Hall;

  • International school and kindergarten;

  • Restaurantes, cafés, centro de negocios de clase "A", SPA y complejo de bienestar.

Los líderes mundiales reconocidos de la industria – Arup Group, ShoP Architects y Yüksel Proje – están trabajando en el proyecto, que confirma el alto nivel de arquitectura, ingeniería y planificación urbana.

Primera Torre es una oportunidad para comprar propiedades al comienzo del desarrollo del nuevo distrito premium de Batumi, combinando la comodidad de la vida en la primera costa, el servicio de un hotel de cinco estrellas y el alto potencial de crecimiento en el valor del activo.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    58
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 37.1 – 72.6
Precio por m², USD 2,994 – 4,528
Precio del apartamento, USD 127,198 – 286,710

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Reseña en vídeo de apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

5 августа 2026 г.
5 августа 2026 г.

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Batumi, Georgia
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