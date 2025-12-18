  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Kombo NorthSaint Mary
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kombo NorthSaint Mary, Gambia

División Western
1
Brikama
1
Kanifing Municipal Council
1
Serrekunda
1
Sukuta, Gambia
de
$114,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Apartamentos de lujo en venta en Senegambia Strip El Hub – Vida de lujo en el corazón de Senegambia Los precios comienzan desde $114,000 para un apartamento de 1 habitación Descubra un nuevo nivel de vida en The Hub, un excepcional complejo de apartamentos de lujo situado en el corazó…
Agencia
GamRealty
