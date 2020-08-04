Piso en edificio nuevo The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamentos de lujo en venta en Senegambia Strip
El Hub – Vida de lujo en el corazón de Senegambia
Los precios comienzan desde $114,000 para un apartamento de 1 habitación
Descubra un nuevo nivel de vida en The Hub, un excepcional complejo de apartamentos de lujo situado en el corazón vibrante de la famosa Franja de Senegambia de Gambia. El Hub ofrece una combinación perfecta de diseño contemporáneo y comodidad, un estilo de vida como ningún otro, con amplios apartamentos llenos de luz, acabados premium y una gran variedad de comodidades de primer nivel.
Contacta con nosotros hoy
para aprender más y asegurar su lugar en una de las direcciones más buscadas en Gambia!
CALL 2696613 PARA MÁS DETALLES Y RESERVAS
Características clave:
Ubicación:
Disfruta de un fácil acceso a playas de clase mundial, vibrante vida nocturna, restaurantes, atracciones culturales y todo lo que hace de Senegambia el latido de corazón de Gambia.
Residencias modernas:
Elija entre varios apartamentos de diseño hermoso con acabados de alta gama y diseños reflexivos.
Disfrute de apartamentos amplios y luminosos con acabados de alta gama.
Retail and Dining:
Cafés de planta baja, restaurantes y tiendas para mayor comodidad.
Aparcamiento seguro:
Estacionamiento subterráneo con seguridad 24/7.
Potencia de respaldo & agua:
Servicios fiables, garantizar la comodidad y la paz mental.
Gestión profesional:
Benefíciese de la gestión profesional, garantizando un entorno seguro, limpio y bien mantenido que le permita centrarse en disfrutar de su nuevo hogar.
Situado a pocos pasos de la bulliciosa Faja Senegambia, el Hub ofrece la combinación perfecta de lujo y ubicación. Con planes de pago flexibles disponibles, poseer su casa de ensueño nunca ha sido más fácil.
Condiciones de pago:
Opción 1: 30% de pago de baja, 40% a la terminación de la estructura, 30% a la entrega.
Opción 2: 20% de pago, con el saldo dividido trimestralmente hasta la fecha de entrega.
Características
2 entradas principales
Seguridad 24/7
Aire acondicionado
Apartamentos
Potencia de respaldo
Balcones
Comprar a
CCTV Sistema de seguridad
Cerca de Playa
Salud cerca
Hotel Style Reception
Oportunidad de inversión
Plan de pago
Acabado de calidad
Vista Mar Balcón
Tiendas y centros comerciales cerca
Parking subterráneo Garaje
Localización en el mapa
Sukuta, Gambia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
