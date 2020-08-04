Piso en edificio nuevo The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Apartamentos de lujo en venta en Senegambia Strip El Hub – Vida de lujo en el corazón de Senegambia Los precios comienzan desde $114,000 para un apartamento de 1 habitación Descubra un nuevo nivel de vida en The Hub, un excepcional complejo de apartamentos de lujo situado en el corazón vibrante de la famosa Franja de Senegambia de Gambia. El Hub ofrece una combinación perfecta de diseño contemporáneo y comodidad, un estilo de vida como ningún otro, con amplios apartamentos llenos de luz, acabados premium y una gran variedad de comodidades de primer nivel. Contacta con nosotros hoy para aprender más y asegurar su lugar en una de las direcciones más buscadas en Gambia! CALL 2696613 PARA MÁS DETALLES Y RESERVAS Características clave: Ubicación: Disfruta de un fácil acceso a playas de clase mundial, vibrante vida nocturna, restaurantes, atracciones culturales y todo lo que hace de Senegambia el latido de corazón de Gambia. Residencias modernas: Elija entre varios apartamentos de diseño hermoso con acabados de alta gama y diseños reflexivos. Disfrute de apartamentos amplios y luminosos con acabados de alta gama. Retail and Dining: Cafés de planta baja, restaurantes y tiendas para mayor comodidad. Aparcamiento seguro: Estacionamiento subterráneo con seguridad 24/7. Potencia de respaldo & agua: Servicios fiables, garantizar la comodidad y la paz mental. Gestión profesional: Benefíciese de la gestión profesional, garantizando un entorno seguro, limpio y bien mantenido que le permita centrarse en disfrutar de su nuevo hogar. Situado a pocos pasos de la bulliciosa Faja Senegambia, el Hub ofrece la combinación perfecta de lujo y ubicación. Con planes de pago flexibles disponibles, poseer su casa de ensueño nunca ha sido más fácil. Condiciones de pago: Opción 1: 30% de pago de baja, 40% a la terminación de la estructura, 30% a la entrega. Opción 2: 20% de pago, con el saldo dividido trimestralmente hasta la fecha de entrega. Contacta con nosotros hoy para aprender más y asegurar su lugar en una de las direcciones más buscadas en Gambia! CALL 2696613 PARA MÁS DETALLES Y RESERVAS Características 2 entradas principales Seguridad 24/7 Aire acondicionado Apartamentos Potencia de respaldo Balcones Comprar a CCTV Sistema de seguridad Cerca de Playa Salud cerca Hotel Style Reception Oportunidad de inversión Plan de pago Acabado de calidad Vista Mar Balcón Tiendas y centros comerciales cerca Parking subterráneo Garaje