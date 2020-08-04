  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Serrekunda
  4. Piso en edificio nuevo The Platinum Tower

Piso en edificio nuevo The Platinum Tower

Serrekunda, Gambia
de
$105,262
;
26
Dejar una solicitud
ID: 23231
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Gambia
  • Región / estado
    Kanifing Municipal Council
  • Ciudad
    Serrekunda

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

Estudios y 2 & 3 Dormitorios Totalmente Amueblados Departamentos ← Torre Platinum Experiencia Luxury Oceanfront Vivir en Platinum Tower en Cape Point. Bienvenidos a la Torre Platinum – El mayor desarrollo de lujo de Gambia perfectamente posicionado en el prestigioso barrio de Capepoint de Bakau. Esta impresionante maravilla de 11 pisos ofrece impresionantes vistas al océano Atlántico y establece un nuevo estándar para una vida sofisticada frente al agua. PRIMERA APARTAMENTOS FULLY FURNISHED INCLUIDO EL Cuchillo de AC y FULLY FITTED Ofertas de descuentos exclusivas Obtenga ahorros significativos en los precios listados: – 10% de descuento en los precios listados del desarrollador, válido hasta el 31 de enero de 2025 – Descuento adicional del 15% para el pago en efectivo del 100% Por ejemplo: Precio listado del desarrollador para una unidad estándar: 235.000 € Con un 10% de descuento: 211.500 € Hay un 5% de descuento adicional con pago completo. 15% en total Estos ahorros sustanciales representan una oportunidad única para invertir en la Torre Platinum a precios preferenciales. Todos los descuentos se aplican a los precios oficiales listados del desarrollador como se muestra en su lista de precios. Contacte a Gamrealty hoy para saber más sobre estas exclusivas oportunidades de descuento y para asegurar su apartamento de lujo al mejor precio posible. Nota: Se aplican los términos y condiciones. Los descuentos están sujetos a la adhesión a los horarios de pago y no pueden combinarse con otras ofertas del desarrollador. Estratégicamente ubicado en el corazón de Cape Point, donde numerosas embajadas, consulados, ONG, el Consejo de Investigación Médica (MRC) y otras instituciones internacionales han establecido su presencia, Platinum Tower ofrece la residencia perfecta para el personal diplomático, expatriados y profesionales que buscan alojamiento premium en un entorno seguro y prestigioso. APARTMENT TYPES " PRICING: Estudios: desde 89.900 € Apartamentos de 2 dormitorios: Desde €154,300 Apartamentos de 3 dormitorios: Desde 231,700 € Áticos de lujo: Desde €392,300 FLOOR AREAS: Estudios: 40.54 m2 interior + amplias terrazas hasta 21.85 m2 2 Dormitorio: 84.08 m2 interior + terrazas hasta 49.56 m2 3 Dormitorio: 127.40 m2 interior + terrazas hasta 74.40 m2 Áticos: 154 m2 interna + amplia 192.60 m2 terrazas Cada estudio especializado, 2 y 3 dormitorios, cuenta con: Diseños amplios que van desde 156 a 187 metros cuadrados Grandes terrazas privadas con vistas panorámicas al mar Interiores totalmente amueblados con acabados premium Cocina totalmente equipada importada con electrodomésticos de marca Aire acondicionado separado Conectividad de banda ancha de alta velocidad Sistemas de agua y energía de respaldo Las comodidades exclusivas son: Ascensores de alta velocidad Estacionamiento dedicado Gimnasio in situ Seguridad 24/7 con CCTV Gestión profesional de los bienes Retail espacios y cafés dentro del complejo El Platinum Tower se encuentra en el distrito de Capepoint y ofrece fácil acceso a centros de negocios, lugares de entretenimiento y las mejores atracciones. El desarrollo combina la serenidad de vivir frente al mar con la comodidad de la accesibilidad urbana. Unidades de atico y varios planos de piso están disponibles para adaptarse a sus preferencias. Experimente el arte de vivir elevado en la Torre Platinum, donde el lujo se encuentra con tranquilidad junto al océano. Póngase en contacto con nosotros hoy para programar una vista o aprender más sobre esta excepcional oportunidad de inversión en el más prestigioso desarrollo residencial de Gambia. Llamar +220 2696613 para más DETALLES Y RESERVA Características Seguridad 24/7 Plan de pago trienal Aire acondicionado Apartamentos Potencia de respaldo Balcones Comprar a Cerca de Playa Cerca del campo de golf Ascensor Totalmente amueblado Hotel Style Reception Cocina importada Oportunidad de inversión Acabado de calidad Zona tranquila Vista Mar Balcón Parking subterráneo Garaje

Localización en el mapa

Serrekunda, Gambia
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

04.08.2020
«Garantizamos a nuestros clientes la calidad de nuestros servicios y la transparencia de nuestros». Entrevista con el director de GamRealt
Todas las noticias inmobiliarias
Complejos similares
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambia
de
$114,000
Está viendo
Piso en edificio nuevo The Platinum Tower
Serrekunda, Gambia
de
$105,262
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Mostrar todo Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambia
de
$114,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Apartamentos de lujo en venta en Senegambia Strip El Hub – Vida de lujo en el corazón de Senegambia Los precios comienzan desde $114,000 para un apartamento de 1 habitación Descubra un nuevo nivel de vida en The Hub, un excepcional complejo de apartamentos de lujo situado en el corazó…
Agencia
GamRealty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir