Piso en edificio nuevo The Platinum Tower

Bienvenidos a la Torre Platinum – El mayor desarrollo de lujo de Gambia perfectamente posicionado en el prestigioso barrio de Capepoint de Bakau. Esta impresionante maravilla de 11 pisos ofrece impresionantes vistas al océano Atlántico y establece un nuevo estándar para una vida sofisticada frente al agua. PRIMERA APARTAMENTOS FULLY FURNISHED INCLUIDO EL Cuchillo de AC y FULLY FITTED Ofertas de descuentos exclusivas Obtenga ahorros significativos en los precios listados: – 10% de descuento en los precios listados del desarrollador, válido hasta el 31 de enero de 2025 – Descuento adicional del 15% para el pago en efectivo del 100% Por ejemplo: Precio listado del desarrollador para una unidad estándar: 235.000 € Con un 10% de descuento: 211.500 € Hay un 5% de descuento adicional con pago completo. 15% en total Estos ahorros sustanciales representan una oportunidad única para invertir en la Torre Platinum a precios preferenciales. Todos los descuentos se aplican a los precios oficiales listados del desarrollador como se muestra en su lista de precios. Contacte a Gamrealty hoy para saber más sobre estas exclusivas oportunidades de descuento y para asegurar su apartamento de lujo al mejor precio posible. Nota: Se aplican los términos y condiciones. Los descuentos están sujetos a la adhesión a los horarios de pago y no pueden combinarse con otras ofertas del desarrollador. Estratégicamente ubicado en el corazón de Cape Point, donde numerosas embajadas, consulados, ONG, el Consejo de Investigación Médica (MRC) y otras instituciones internacionales han establecido su presencia, Platinum Tower ofrece la residencia perfecta para el personal diplomático, expatriados y profesionales que buscan alojamiento premium en un entorno seguro y prestigioso. APARTMENT TYPES " PRICING: Estudios: desde 89.900 € Apartamentos de 2 dormitorios: Desde €154,300 Apartamentos de 3 dormitorios: Desde 231,700 € Áticos de lujo: Desde €392,300 FLOOR AREAS: Estudios: 40.54 m2 interior + amplias terrazas hasta 21.85 m2 2 Dormitorio: 84.08 m2 interior + terrazas hasta 49.56 m2 3 Dormitorio: 127.40 m2 interior + terrazas hasta 74.40 m2 Áticos: 154 m2 interna + amplia 192.60 m2 terrazas Cada estudio especializado, 2 y 3 dormitorios, cuenta con: Diseños amplios que van desde 156 a 187 metros cuadrados Grandes terrazas privadas con vistas panorámicas al mar Interiores totalmente amueblados con acabados premium Cocina totalmente equipada importada con electrodomésticos de marca Aire acondicionado separado Conectividad de banda ancha de alta velocidad Sistemas de agua y energía de respaldo Las comodidades exclusivas son: Ascensores de alta velocidad Estacionamiento dedicado Gimnasio in situ Seguridad 24/7 con CCTV Gestión profesional de los bienes Retail espacios y cafés dentro del complejo El Platinum Tower se encuentra en el distrito de Capepoint y ofrece fácil acceso a centros de negocios, lugares de entretenimiento y las mejores atracciones. El desarrollo combina la serenidad de vivir frente al mar con la comodidad de la accesibilidad urbana. Unidades de atico y varios planos de piso están disponibles para adaptarse a sus preferencias. Experimente el arte de vivir elevado en la Torre Platinum, donde el lujo se encuentra con tranquilidad junto al océano. Póngase en contacto con nosotros hoy para programar una vista o aprender más sobre esta excepcional oportunidad de inversión en el más prestigioso desarrollo residencial de Gambia. Llamar +220 2696613 para más DETALLES Y RESERVA