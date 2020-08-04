Piso en edificio nuevo The Platinum Tower

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Estudios y 2 & 3 Dormitorios Totalmente Amueblados Departamentos ← Torre Platinum
Experiencia Luxury Oceanfront Vivir en Platinum Tower en Cape Point.
Bienvenidos a la Torre Platinum – El mayor desarrollo de lujo de Gambia perfectamente posicionado en el prestigioso barrio de Capepoint de Bakau. Esta impresionante maravilla de 11 pisos ofrece impresionantes vistas al océano Atlántico y establece un nuevo estándar para una vida sofisticada frente al agua.
PRIMERA APARTAMENTOS FULLY FURNISHED
INCLUIDO EL Cuchillo de AC y FULLY FITTED
Ofertas de descuentos exclusivas
Obtenga ahorros significativos en los precios listados:
– 10% de descuento en los precios listados del desarrollador, válido hasta el 31 de enero de 2025
– Descuento adicional del 15% para el pago en efectivo del 100%
Por ejemplo:
Precio listado del desarrollador para una unidad estándar: 235.000 €
Con un 10% de descuento: 211.500 €
Hay un 5% de descuento adicional con pago completo. 15% en total
Estos ahorros sustanciales representan una oportunidad única para invertir en la Torre Platinum a precios preferenciales. Todos los descuentos se aplican a los precios oficiales listados del desarrollador como se muestra en su lista de precios.
Contacte a Gamrealty hoy para saber más sobre estas exclusivas oportunidades de descuento y para asegurar su apartamento de lujo al mejor precio posible.
Nota: Se aplican los términos y condiciones. Los descuentos están sujetos a la adhesión a los horarios de pago y no pueden combinarse con otras ofertas del desarrollador.
Estratégicamente ubicado en el corazón de Cape Point, donde numerosas embajadas, consulados, ONG, el Consejo de Investigación Médica (MRC) y otras instituciones internacionales han establecido su presencia, Platinum Tower ofrece la residencia perfecta para el personal diplomático, expatriados y profesionales que buscan alojamiento premium en un entorno seguro y prestigioso.
APARTMENT TYPES " PRICING:
Estudios: desde 89.900 €
Apartamentos de 2 dormitorios: Desde €154,300
Apartamentos de 3 dormitorios: Desde 231,700 €
Áticos de lujo: Desde €392,300
FLOOR AREAS:
Estudios: 40.54 m2 interior + amplias terrazas hasta 21.85 m2
2 Dormitorio: 84.08 m2 interior + terrazas hasta 49.56 m2
3 Dormitorio: 127.40 m2 interior + terrazas hasta 74.40 m2
Áticos: 154 m2 interna + amplia 192.60 m2 terrazas
Cada estudio especializado, 2 y 3 dormitorios, cuenta con:
Diseños amplios que van desde 156 a 187 metros cuadrados
Grandes terrazas privadas con vistas panorámicas al mar
Interiores totalmente amueblados con acabados premium
Cocina totalmente equipada importada con electrodomésticos de marca
Aire acondicionado separado
Conectividad de banda ancha de alta velocidad
Sistemas de agua y energía de respaldo
Las comodidades exclusivas son:
Ascensores de alta velocidad
Estacionamiento dedicado
Gimnasio in situ
Seguridad 24/7 con CCTV
Gestión profesional de los bienes
Retail espacios y cafés dentro del complejo
El Platinum Tower se encuentra en el distrito de Capepoint y ofrece fácil acceso a centros de negocios, lugares de entretenimiento y las mejores atracciones. El desarrollo combina la serenidad de vivir frente al mar con la comodidad de la accesibilidad urbana.
Unidades de atico y varios planos de piso están disponibles para adaptarse a sus preferencias. Experimente el arte de vivir elevado en la Torre Platinum, donde el lujo se encuentra con tranquilidad junto al océano.
Póngase en contacto con nosotros hoy para programar una vista o aprender más sobre esta excepcional oportunidad de inversión en el más prestigioso desarrollo residencial de Gambia.
Llamar +220 2696613 para más DETALLES Y RESERVA
Características
Seguridad 24/7
Plan de pago trienal
Aire acondicionado
Apartamentos
Potencia de respaldo
Balcones
Comprar a
Cerca de Playa
Cerca del campo de golf
Ascensor
Totalmente amueblado
Hotel Style Reception
Cocina importada
Oportunidad de inversión
Acabado de calidad
Zona tranquila
Vista Mar Balcón
Parking subterráneo Garaje
Localización en el mapa
Serrekunda, Gambia
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo