  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Kanifing Municipal Council
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kanifing Municipal Council, Gambia

Serrekunda
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Mostrar todo Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Serrekunda, Gambia
de
$105,262
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
Estudios y 2 & 3 Dormitorios Totalmente Amueblados Departamentos ← Torre Platinum Experiencia Luxury Oceanfront Vivir en Platinum Tower en Cape Point. Bienvenidos a la Torre Platinum – El mayor desarrollo de lujo de Gambia perfectamente posicionado en el prestigioso barrio de Capepoint…
Agencia
GamRealty
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir