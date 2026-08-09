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Propiedades residenciales en venta en Morbihan, Francia

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Lorient
69
Vannes
49
Hennebont
25
118 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$260,356
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Apartamento 2 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 3
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$306,745
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Apartamento 3 habitaciones en Hennebont, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Hennebont, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 4 dormitorios en Hennebont, a 20 minutos de Lorient. De…
$293,383
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$297,449
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Apartamento 2 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$313,716
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Villa en Vannes, Francia
Villa
Vannes, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$345,085
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Apartamento 3 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 3
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$212,630
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Apartamento 3 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 3
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$317,184
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Apartamento 3 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$281,503
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Apartamento 3 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$226,572
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Apartamento 2 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$312,554
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Apartamento 2 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$173,125
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Apartamento 2 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$300,935
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Apartamento 3 habitaciones en Hennebont, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Hennebont, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 4 dormitorios en Hennebont, a 20 minutos de Lorient. De…
$288,735
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Villa en Vannes, Francia
Villa
Vannes, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$345,423
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Apartamento 5 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 5
Área 106 m²
Piso 3
En el sitio histórico de la antigua Clínica St. Clair, Belvedere, un lugar raro, a tiro de p…
$697,147
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Apartamento 3 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 3
Área 77 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$494,974
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Apartamento 3 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 3
Área 96 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$498,460
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Apartamento 3 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 2
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$244,001
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Apartamento 3 habitaciones en Hennebont, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Hennebont, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 4 dormitorios en Hennebont, a 20 minutos de Lorient. De…
$302,678
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Villa en Vannes, Francia
Villa
Vannes, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$304,049
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Villa en Vannes, Francia
Villa
Vannes, Francia
Dormitorios 5
Área 117 m²
En el sitio histórico de la antigua Clínica St. Clair, Belvedere, un lugar raro, a tiro de p…
$627,432
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Apartamento 2 habitaciones en Hennebont, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Hennebont, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 4 dormitorios en Hennebont, a 20 minutos de Lorient. De…
$228,316
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Apartamento 1 habitacion en Vannes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Vannes, Francia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Piso 3
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$166,523
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Apartamento 4 habitaciones en Hennebont, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Hennebont, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 4 dormitorios en Hennebont, a 20 minutos de Lorient. De…
$395,631
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Apartamento 3 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$385,755
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Apartamento 3 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$400,859
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Apartamento 2 habitaciones en Vannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Vannes, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
El nuevo espacio habitable al pie de los Baños es un lugar tranquilo donde hay mucha natural…
$196,920
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Apartamento 4 habitaciones en Mon Plaisir, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Mon Plaisir, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 4
Apertura 26 de noviembre. Explore nuestro nuevo programa inmobiliario. La zona de estar se e…
$464,764
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Villa en Vannes, Francia
Villa
Vannes, Francia
Dormitorios 5
Área 114 m²
En el sitio histórico de la antigua Clínica St. Clair, Belvedere, un lugar raro, a tiro de p…
$650,670
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Tipos de propiedades en Morbihan

apartamentos
casas independientes

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