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Propiedades residenciales en venta en Maine-y-Loira, Francia

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Angers
46
Avrille
45
46 propiedades total found
Castillo 7 habitaciones en Route du Mans, Francia
Castillo 7 habitaciones
Route du Mans, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Un castillo único cerca de Le MansHistoria, elegancia y armonía con la naturalezaA sólo 15 m…
$5,92M
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 98 m²
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$358,159
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Apartamento 4 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
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$188,714
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
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Piso 2
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
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Área 42 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$183,872
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$180,000
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$179,031
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 97 m²
Silencio Apartamentos
$377,525
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 2
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Apartamento 3 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 3
Área 81 m²
Piso 3
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$200,333
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 97 m²
Silencio Apartamentos
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 97 m²
Silencio Apartamentos
$367,841
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
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Dormitorios 5
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Piso 3
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
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Avrille, Francia
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
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Piso 2
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$217,762
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Dormitorios 4
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Piso 1
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Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$174,190
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Avrille, Francia
Dormitorios 2
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Piso 2
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$183,872
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 102 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 97 m²
Silencio Apartamentos
$348,477
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
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Apartamento 3 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$261,334
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Apartamento 1 habitacion en Avrille, Francia
Apartamento 1 habitacion
Avrille, Francia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$169,349
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Apartamento 5 habitaciones en Avrille, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avrille, Francia
Dormitorios 5
Área 97 m²
Silencio Apartamentos
$377,525
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Apartamento 2 habitaciones en Avrille, Francia
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Avrille, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
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