Villas en venta en Isla de Francia, Francia

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Villa en París, Francia
Villa
París, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
París XVI – Villa MontmorenceUn activo excepcional en el barrio privado más cerrado y presti…
$32,96M
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Villa 7 habitaciones en Saint Maur des Fosses, Francia
Villa 7 habitaciones
Saint Maur des Fosses, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 174 m²
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Parámetros de las propiedades en Isla de Francia, Francia

con Piscina
Baratos
De lujo
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