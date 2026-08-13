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Propiedades residenciales en venta en Dordogne, Francia

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1 propiedad total found
Villa en Trelissac, Francia
Villa
Trelissac, Francia
Dormitorios 5
Área 103 m²
Dordoña: 880 monumentos históricos, 15 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el mayor núm…
$259,106
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