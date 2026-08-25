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Estudios en venta en Mar Rojo, Egipto

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Hurgada
11
Gamsha
6
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18 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
Estudio de inversión con acceso a una playa privada.El estudio es adecuado para alquileres a…
$44 416
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$66 715
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/6
Este apartamento Studio se encuentra en la primera planta de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurg…
$102 157
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$77 139
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3
$43 124
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$84 668
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$70 885
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
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Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$80 730
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Estudio 1 habitación en Mar Rojo, Egipto
Estudio 1 habitación
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 55 m²
Piso 2/3
En Cala Sahl Hasheesh, sofisticación conoce la serenidad junto al mar a través de 92.000 met…
$77 224
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Estudio 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Estudio 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Bienes inmuebles asequibles en el paseo de HurghadaPlan de pago de hasta 4 años.La Bella Res…
$32 025
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Estudio 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Estudio 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/5
La Bella PalaceUn nuevo complejo seguro tiene una gran piscina.Hay una variedad de apartamen…
$22 356
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Estudio 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Estudio 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
Bienvenido a La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort es un proyecto residencial de …
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/43
Balkan Beach Resort es un nuevo desarrollo en Al-Ahyaa, Hurghada, que ofrece apartamentos am…
$37 323
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
¿Has oído hablar de TURTLE BEACH RESORT?  ¿No? ¡Entonces es hora!   Fantástico proyecto en…
$38 641
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/6
Bienvenido a tu casa de ensueño junto al marBalkan Beach Resort es un nuevo desarrollo en Al…
$25 291
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
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Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Acogiendo a todos con nuestro nuevo e inspirador proyecto “Majra”!Majra se encuentra en la z…
$47 721
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
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Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Bienvenido a La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort es un proyecto residencial de …
$32 402
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
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Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/4
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo proyecto inspirador, La Bella Resort. Situado en una …
$30 187
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Parámetros de las propiedades en Mar Rojo, Egipto

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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