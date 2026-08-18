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Estudios en venta en Gamsha, Egipto

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6 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/6
Este apartamento Studio se encuentra en la primera planta de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurg…
$102,157
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$80,730
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$66,715
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$84,668
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$77,139
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$70,885
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TekceTekce
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