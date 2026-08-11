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Estudios en venta en Hurgada, Egipto

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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
Estudio de inversión con acceso a una playa privada.El estudio es adecuado para alquileres a…
$44,416
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3
$43,124
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Your Invest Home
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/6
Bienvenido a tu casa de ensueño junto al marBalkan Beach Resort es un nuevo desarrollo en Al…
$25,291
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TekceTekce
Estudio 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Estudio 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/5
La Bella PalaceUn nuevo complejo seguro tiene una gran piscina.Hay una variedad de apartamen…
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/43
Balkan Beach Resort es un nuevo desarrollo en Al-Ahyaa, Hurghada, que ofrece apartamentos am…
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Estudio 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Estudio 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
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Piso 1/5
Bienes inmuebles asequibles en el paseo de HurghadaPlan de pago de hasta 4 años.La Bella Res…
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
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Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
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Le damos la bienvenida a nuestro nuevo proyecto inspirador, La Bella Resort. Situado en una …
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Bienvenido a La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort es un proyecto residencial de …
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Estudio 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Estudio 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
Bienvenido a La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort es un proyecto residencial de …
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
¿Has oído hablar de TURTLE BEACH RESORT?  ¿No? ¡Entonces es hora!   Fantástico proyecto en…
$38,641
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 60 m²
Piso 2/5
Acogiendo a todos con nuestro nuevo e inspirador proyecto “Majra”!Majra se encuentra en la z…
$47,721
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Parámetros de las propiedades en Hurgada, Egipto

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con Jardín
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