Casas del lago en Venta en Egipto

6 propiedades total found
Chalet 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 2 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 3
Descubre una vida refinada en este apartamento tipo chalet de 2 dormitorios con 111 m² de el…
$168,012
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Esta casa adosada de 4 dormitorios en IL Bayou of…
$361,890
Dejar una solicitud
Chalet 3 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 3 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 2/3
Este elegante apartamento de 2 dormitorios y 2 baños en IL Bayou ofrece 112 m² de espacio in…
$170,197
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
Piso 1/3
Esta casa adosada en esquina de 4 dormitorios en IL Bayou ofrece 265 m² de amplio espacio in…
$217,539
Dejar una solicitud
Chalet 4 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 4 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 2/3
Descubre este elegante apartamento de 3 dormitorios y 2 baños en IL Bayou, que ofrece 133 m²…
$214,288
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 6 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Número de plantas 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Esta casa adosada de esquina con 5 dormitorios en…
$364,118
Dejar una solicitud

