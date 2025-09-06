Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Egipto

Hurgada
7
Mar Rojo
17
Matrú
4
El Alamein
4
Casa 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Casa 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 3
Descubra la vida asequible en Trivana – Nueva Oculta de Hurghada Gem Situado a lo largo de …
$57
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Chalet 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 2 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 3
Descubre una vida refinada en este apartamento tipo chalet de 2 dormitorios con 111 m² de el…
$168,012
Casa 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Casa 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 1
Detalles de la unidad: Ubicación: Trivana, Magawish Road (Airport Road), Hurghada Tipo: 1 d…
$57,341
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Esta casa adosada de 4 dormitorios en IL Bayou of…
$361,890
Casa 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Casa 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 3
Ubicación: Magawish Road (Airport Road), Hurghada Proyecto: Trivana Piso: Nivel de piscina T…
$56,312
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Casa 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 1
Ubicación: Trivana, Magawish Road (Airport Road), Hurghada Tipo: 1 dormitorio Tamaño: 64 SQM…
$56,216
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Chalet 3 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 3 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 2/3
Este elegante apartamento de 2 dormitorios y 2 baños en IL Bayou ofrece 112 m² de espacio in…
$170,197
Villa 21 habitación en Mar Rojo, Egipto
Villa 21 habitación
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 21
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Adquiera un hotel boutique completamente priv…
$1,75M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Número de plantas 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Amplia villa de 251 m² con jardín privado de 15 m…
$405,190
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
Piso 1/3
Esta casa adosada en esquina de 4 dormitorios en IL Bayou ofrece 265 m² de amplio espacio in…
$217,539
Chalet 4 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 4 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 2/3
Descubre este elegante apartamento de 3 dormitorios y 2 baños en IL Bayou, que ofrece 133 m²…
$214,288
Adosado Adosado 6 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 6 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Número de plantas 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Esta casa adosada de esquina con 5 dormitorios en…
$364,118
