Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Egipto

Hurgada
5
Mar Rojo
12
Matrú
5
El Alamein
5
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Chalet 3 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Chalet 3 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 1
Vivir la experiencia en IL Bayou – Donde el lujo se encuentra con la serenidad del lado del …
$289,854
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Egipto

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Egipto

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir