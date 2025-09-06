Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas cerca del club de golf en Venta en Egipto

2 propiedades total found
Villa 21 habitación en Mar Rojo, Egipto
Villa 21 habitación
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 21
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Adquiera un hotel boutique completamente priv…
$1,75M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Número de plantas 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Amplia villa de 251 m² con jardín privado de 15 m…
$405,190
Dejar una solicitud
