The One Phuket Naiharn

Sobre el desarrollador

The One Nai Harn comienza como una estrecha asociación entre la empresa de desarrollo y construcción ASL Athena Siam Limited, Phuket One y Premier Siam Group

La visión de la asociación es crear una empresa conjunta autosuficiente con una sólida formación para cubrir todos los aspectos del desarrollo del proyecto: fondo de inversión, construcción, ventas y marketing.