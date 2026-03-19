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Art House

Tailandia, Phuket City Municipality
;
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Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2012
En la plataforma
En la plataforma
4 años 3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Italiano
Página web
Página web
arthouse.asia/
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Sobre el desarrollador

Art House es un grupo de empresas que es una de las más grandes y exitosas del mercado inmobiliario tailandés durante muchos años.

Nos caracterizamos como una empresa con una reputación inigualable de honestidad e integridad en las transacciones, manteniendo altos estándares profesionales, valores y ética empresarial.

La experiencia de nuestros expertos ayuda a los posibles compradores e inversores a encontrar la propiedad óptima para la compra o inversión y evitar errores y gasto desperdicio. Nuestro conocimiento es el resultado de muchos años de experiencia, y proporciona una ayuda inestimable para alcanzar sus objetivos.

Servicios

Construcción:
Nuestras casas combinan arquitectura elegante, diseño amplio y funcionalidad.

Asistencia jurídica
Profesionales especializados en bienes raíces tienen las calificaciones y experiencia necesarias.

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Karon, Tailandia
de
$103,400
Año de construcción 2022
Área 30–33 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Característica del objeto: El desarrollador ofrece un programa de alquiler del 70/30% En el complejo: este complejo, que combina las características del estilo clásico y moderno, está diseñado para proporcionar comodidad funcional en sus mejores manifestaciones. Una combinación única de ton…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Desarrollador
Art House
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Karon, Tailandia
de
$167,419
Año de construcción 2019
Número de plantas 6
Área 32–68 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Característica del objeto: El desarrollador ofrece un programa de alquiler del 70/30% En el complejo: Boutique - el condominio se encuentra a poca distancia del mar. En los pisos 6 - hay treinta apartamentos individuales y dobles de 32 a 68 metros cuadrados con vistas al mar o en las pintor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
172,111
Apartamentos 2 habitaciones
68.0
239,000
Desarrollador
Art House
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Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
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Edificio de apartamentos Proud Rawai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$112,000
Año de construcción 2020
Área 31–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Función de objeto: el complejo se puso en funcionamiento en mayo de 2020. Conocido por sus dos mejores restaurantes en la playa de Ravai. El desarrollador ofrece un programa de alquiler 70/30 % En el complejo: un condominio moderno y elegante de seis pisos con los más altos estándares de ca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Apartamentos 2 habitaciones
69.7
232,000
Desarrollador
Art House
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Villa Fifth Element
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$305,000
Año de construcción 2023
3 objetos inmobiliarios 3
En el complejo: el proyecto ocupa una superficie de 7 629 m² (4.8 paraíso). Hay 11 villas de lujo en esta área. También en las casas comerciales 7 en el centro comercial Fifth Element Plaza, seguridad las 24 horas, calles interiores privadas, una gran selección de áreas públicas verdes. Hay …
Desarrollador
Art House
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Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
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Edificio de apartamentos Proud Residence
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$137,000
Año de construcción 2022
Área 35–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Característica del objeto: La división de las casas ofrece una vista panorámica del mar desde 75 apartamentos %. Y también hace que el proyecto sea una de las mejores opciones para invertir en Phuket. El desarrollador ofrece un ingreso garantizado 7 % por 5 años o un programa de alquiler 60/…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
137,000
Apartamentos 2 habitaciones
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Desarrollador
Art House
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Nuestros agentes en Tailandia
Anna Zakurdaieva
Anna Zakurdaieva
13 propiedad
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