Angren, Uzbekistán

Precio en demanda

Desarrollador de ANGREN SMART CITY LLC ¡Bienvenido a la "ANGREN SMART CITY", la empresa constructora líder de Zaravshan! Nos complace ofrecer nuevos apartamentos en la hermosa región de Navoi. Gracias a nuestro compromiso con los servicios de construcción de primera clase, no puede esperar nada más que apartamentos de alta calidad y casas modernas que cambian la percepción de la vida urbana. Un equipo de arquitectos e ingenieros experimentados trabaja en ANGREN SMART CITY para aportar creatividad y experiencia a cada proyecto. Nuestros apartamentos energéticamente eficientes están diseñados teniendo en cuenta los principios de la construcción sostenible, lo que le permite no solo disfrutar de un estilo de vida lujoso, sino también contribuir a un entorno más ecológico. Nuestras propiedades ubicadas en los mejores lugares de Navoi ofrecen la combinación perfecta de lujo, comodidad y conveniencia. Desde apartamentos modernos hasta casas espaciosas, tenemos una amplia selección para satisfacer sus preferencias y estilo de vida individuales. Nuestra atención al excelente diseño se manifiesta en cada detalle de nuestros proyectos para que vivas en un espacio combinando funcionalidad. Lucha por un futuro brillante con « ANGREN SMART CITY » como socio de construcción confiable. Entendemos que comprar la casa de tus sueños — es una solución importante, por lo que ofrecemos opciones de financiación flexibles para hacer realidad tus sueños de tu propia casa. Permítanos ayudarle a encontrar el apartamento o casa perfecta que se adapte a sus necesidades y presupuesto. Únase a nosotros en nuestra búsqueda para crear objetos ecológicos que afecten positivamente a nuestro planeta. En ANGREN SMART CITY, nos esforzamos por crear comunidades sostenibles para un futuro más verde y sostenible. Pruebe el pináculo de la vida urbana con ANGREN SMART CITY". Siente la alegría de la vida en un apartamento moderno y energéticamente eficiente en el centro de la región de Navoi. Gracias a nuestra atención al detalle y experiencia insuperable, estamos seguros de que encontrará el hogar perfecto con nosotros. Al elegir "ANGREN SMART CITY", no solo compra bienes raíces, sino que se convierte en parte de una comunidad brillante y hospitalaria. Únase a nuestro viaje y permítanos ayudarlo a crear recuerdos que permanecerán de por vida. La casa de tus sueños te espera en ANGREN SMART CITY". LCD "ANGREN SMART CITY 1" Sobre el complejo residencial Este moderno complejo de 10 pisos ofrece apartamentos y casas a precios asequibles, asegurando que encuentre la casa de sus sueños. Su seguridad es muy importante para nosotros, y para su paz en el complejo, un sistema de comunicación interna está convenientemente ubicado. Siéntase seguro en la comodidad de su nuevo hogar. Las familias con niños apreciarán las comodidades de « Angren Smart City », que incluye un parque infantil y un recinto deportivo. Deje que sus hijos jueguen, exploren y creen recuerdos duraderos en un ambiente seguro. « Angren Smart City » también entiende la importancia del desarrollo temprano de los niños. Es por eso que nuestro complejo cuenta con un jardín de infantes para que sus hijos reciban la mejor atención y educación en un ambiente de cuidado. Hay plazas de aparcamiento y garajes para los propietarios de automóviles que proporcionan suficiente espacio para sus coches. Asegúrese de que sus máquinas sean seguras y de fácil acceso cuando las necesite. En « Angren Smart City » nos tomamos en serio su seguridad, ya que se instalan dispositivos de vigilancia seguros y sistemas de videovigilancia en todo el complejo. Tu paz es nuestra prioridad. Apartamentos Acogedores apartamentos de la clase de confort con balcones fueron construidos en la pantalla LCD. Los edificios de diez pisos tienen apartamentos de uno a cuatro. Se construyeron un total de 96 apartamentos con una superficie de 44 a 134 metros cuadrados. A finales de 2023, se planea completar los trabajos de construcción y alquilar apartamentos a sus propietarios