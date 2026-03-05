Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Kamboul, Camboya

4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Khan Kamboul, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Kamboul, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Bienvenido a casa de esta encantadora casa de 4 dormitorios, 5 baños en alquiler en animado …
$250
por mes
Parcelas en Khan Kamboul, Camboya
Parcelas
Khan Kamboul, Camboya
Área 26 221 m²
Property Overview This expansive property offers 2.6 hectares (approx. 26,000 sqm) of prime …
$15,732
por mes
Parcelas en Sangkat Phleung Chheh Roteh, Camboya
Parcelas
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Camboya
Área 13 500 m²
Property Overview This perfectly square 1.35-hectare land plot is available for immediate le…
$8,100
por mes
Parcelas en Sangkat Phleung Chheh Roteh, Camboya
Parcelas
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Camboya
Área 30 000 m²
Situated in the industrial zone of Khan Kamboul directly along Ring Road 3, this expansive p…
$18,000
por mes
