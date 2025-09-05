Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Khan Chbar Ampov, Camboya

5 propiedades total found
Villa en Khan Chbar Ampov, Camboya
Villa
Khan Chbar Ampov, Camboya
Dormitorios 7
Área 1 m²
Villa multi-generacional de lujo en venta - Norea Cove Residences, Phnom PenhEsta villa de l…
$6,30M
Villa en Khan Chbar Ampov, Camboya
Villa
Khan Chbar Ampov, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Amplia Villa moderna en venta en Kbal Kaoh, Chbar AmpovEsta impresionante villa es un verdad…
$85,000
Villa en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios en venta en Borey Peng Huoth, Chbar AmpovUn escenario inspir…
$4,50M
Villa en Sangkat Prek Aeng, Camboya
Villa
Sangkat Prek Aeng, Camboya
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 404 m²
Villa de lujo de 7 dormitorios con piscina en venta – Chbar Ampov, Phnom Penh¿Alguna vez soñ…
$2,90M
Villa en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Villa
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 645 m²
Entra en el telón de fondo del lujo moderno en esta amplia villa con integración hogareña in…
$1,50M
