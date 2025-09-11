Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Kampot
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kampot, Camboya

casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Kampot, Camboya
Villa
Kampot, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Maldito Veyo Villa en Amaya Kampot — Elevado Elegance en la Costa Sur de CamboyaDonde la nat…
$303,980
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Kampot, Camboya
Villa
Kampot, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Maldito Veyo Villa en Amaya Kampot — Elevado Elegance en la Costa Sur de CamboyaDonde la nat…
$303,980
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Kampot, Camboya
Villa
Kampot, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Maldito Veyo Villa en Amaya Kampot — Elevado Elegance en la Costa Sur de CamboyaDonde la nat…
$303,980
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kampot, Camboya

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir