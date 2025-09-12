Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zubrevicki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Garaje

Casas de campo con garaje en venta en Zubrevicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa de campo en Zubrevicy, Belarús
Casa de campo
Zubrevicy, Belarús
Área 97 m²
En venta es una acogedora y moderna casa de campo junto con un garaje y un baño construido e…
$40,000
