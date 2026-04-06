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Apartamentos en venta en Vuscienski sielski Saviet, Belarús

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Vuscie, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Vuscie, Belarús
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 2/2
Venta Apartamento de 3 habitaciones en una casa construida en 1988 con entradas separadas a …
$20,000
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